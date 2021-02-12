拜仁慕尼黑於世冠盃決賽1球小勝堤格雷斯封王，但班捷文柏華特的致勝入球頗具爭議。視像助理裁判（VAR）認為頭槌二傳的羅拔利雲度夫斯基未有越位，但前德國球證甘賀化就指VAR專注在觀察羅拔仔有否越位，反而漏判了羅拔仔頭槌二傳時，皮球曾觸及他的左前臂。

羅拔仔當時接應甘美治傳球，衝門時背對着對方門將鬥壓身位，然後頭槌二傳柏華特射入。不過，慢鏡顯示除了羅拔仔接應傳球那刻似乎左手有點凸前，造成越位嫌疑外，而他在背對龍門頂球一剎那，皮球其實打在了他的左前臂，但VAR可能只專注觀看越位問題，而看漏了手球的嫌疑。

已「掛哨」的甘賀化就表示：「他的前臂碰到了球，然後皮球才控了下來，因此這是VAR的錯，一個無效的入球決定了這場世冠盃決賽。」

不過，賽後以2入球1助功、力壓堤格雷斯前鋒基格納當選今屆賽事金球獎的羅拔仔，就懶理這個入球的爭議：「我認為我們今天只想贏，我們再一次成功過關，現在有6項錦標在手了。」

對於湯馬士梅拿賽前因確診武漢肺炎病毒，要提早離開卡塔爾回國接受治療，這位多年來的拍檔就說：「是的，很遺憾他不在這裏，希望他快點回到賽場。不過，我們現在可以享受直飛慕尼黑、在飛機上的時光，創造歷史實在很特別。」

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