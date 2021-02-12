運動員及球圈人士踏入牛年以不同方式與市民及球迷拜年，其中花式足球運動員施寶盛與另一半以前港隊名宿李健和及歐偉倫的底線傳底及單刀橫傳賀年對聯與球迷賀歲，而港超聯球會傑志主教練朱志光則扮財神祝各位球迷牛年大吉、龍馬精神、身體健康！

對市民及球迷來說，過去一年受疫情影響，各方面也極度困擾，而各方面也希望送鼠迎牛可以有另一番景象。早前痛失贊助的本地著名花式足球運動員施寶盛在其社交平台貼上與另一半拿著本地名經典賀歲對聯「底線傳底震五湖、單刀橫傳霸四海」與球迷及市民賀年，而不少市留言回應，相信是勾起不少球迷對前港隊名將李健和及歐偉倫當年拿著這對賀年對聯合照的回憶。

至於各港超聯球會也各自以不同方式與球迷拜年，其中東方龍獅與同系球隊拍片賀歲，至於傑志過年前先在球會社交平台播出陳晉一、唐建文、鄭展龍及羅梓駿拍「年廿八 洗邋遢」短片，昨日有主教練朱志光扮財神祝球迷新一年牛年最緊要身體健康，希望可以盡快再見到大家；今日大年初一隊長黃洋祝各位球迷朋友新年快樂！

另外，標準流浪由總監李輝立，首席顧問梁守志率領眾球員祝球迷新春大吉，牛年行好運，心想事成。理文祝球迷新一年牛年最緊要身體健康，希望可以盡快再見到大家。

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