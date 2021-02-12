曼聯的烏拉圭前鋒卡雲尼，在去年11月世盃外圍賽對巴西時因惡意侵犯敵軍前鋒李察利臣領紅牌，現被南美足協追加處分停賽兩場，但這對曼聯而言卻反而是好消息。

卡雲尼在去年11月烏拉圭敗給巴西0:2一仗，在追截李察利臣時踢中他的足踝，球證原本只給他黃牌，但後來透過視像助理裁判（VAR）協助觀看重播後，改為出示紅牌將他驅逐。

不過，卡雲尼停賽的處分直至今周五才有答案，南美足協決定罰他停賽兩場，也就是說3月作客阿根廷及主場對玻利維亞的兩場世盃外圍賽，他都無法上陣。

事實上，這對曼聯反而是好事，皆因在武漢肺炎的疫情措施下，若球員要返南美洲比賽，回國後要接受10天隔離。雖然國際足協（FIFA）今周初在官網表示球會歐洲球會有權不用放人回南美洲踢國際賽，但現時卡雲尼被罰停賽，3月肯定不用回國，也減少了紅魔與烏拉圭足總之間可能引起的爭人衝突，也就是說這位33歲前鋒可以整個3月都留在球會候命，以應付頻密的賽程。

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