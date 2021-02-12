勇士周四NBA常規賽主場迎戰魔術，明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）手感火熱，全場轟入10個三分球，拿下40分8籃板5助攻和4偷球，全能的表面帶領勇士以111:105擊敗魔術，取得兩連勝。

開季場均得到29.6分排NBA第二位的咖喱仔，今場打完首三節後已經射入了8記三分球，這位兩屆常規賽MVP這晚一共投進了10球三分，當中還有一球是於完場時單手隨意拋中，但球證翻看片段後證實比賽時間已經完結，宣佈入球無效。這已是他連續第13場單場至少射入4球三分，是其職業生涯最佳紀錄，也追平了NBA史上單場至少入4球三分的最長紀錄。今場也是咖喱仔生涯第17場單場射入10記三分，比5位球員K湯遜（Klay Thompson）、夏登（James Harden）、尼拉特（Damian Lillard）、JR史密夫（JR Smith）和拿維（Zach Lavine）加起的16場還要多。

剛完成德州作客之旅的勇士，以2勝2負成績回到勇士主場大通中心迎戰魔術，儘管對手今場缺少了四位主力，但勇士今場續續有占士韋士文（James Wiseman）等內線球員缺陣，贏得並不容易。上半場前落後47:55的勇士，幾乎由咖喱仔包辦了一半分數，其餘隊友僅手感平平。換邊後，咖喱仔於第三節再入14分，加上今場有11個助攻的祖蒙特格連（Draymond Green）貢獻，勇士搶回領先優勢進入第四節。勇士於最後一節末段拉開分數，成功拿下兩連勝。

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