前法國國家隊教練，人稱「星座小王子」的杜明尼治，去年年尾受成績欠佳的法甲球隊南特邀請出出執教球隊。殊不知今次出山南特成績依然未有改善，現時已經深陷護級漩渦，最終周三決定辭退僅帶隊八場的杜明尼治，認真慘情。

當年因被傳以球員星座作排陣而出名的杜明尼治，去年年尾與南特簽約半年，其時南特已經多場有贏過，排聯賽第17位。不過杜明尼治上任之後，球隊的情況亦未有好轉，雖然前三場成功和波搶分，但由第21周以0:2不敵梅斯起，球隊最近四場聯賽錄得1和3負的劣績，亦跌至降班區域。

致命傷為周三法國足總盃64強賽事，南特主場迎戰朗斯，球隊雖然先開紀錄，但及後連失4球，最終以2:4吞敗出局。球隊隨即決定辭退這位69歲的教練，而其執教時間亦只得一個半月左右。

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