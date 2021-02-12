出身傑志的香港足球代表隊守衛李毅凱今日在社交平台透露，加盟中甲的南通支雲，與剛出任南通助教的前港隊守衛吳偉超合作。

傑志周初公佈，挽留李毅凱失敗，並透露李毅凱將離隨到中甲落班，但未有說明轉投球會，不過，之後有傳26歲，有「維拉凱」之稱的李毅凱已落實轉會上季升上中甲，並以12名完成聯賽的南通支雲，

雖然傑志因今季再戰亞冠盃，希望與球會仍有合約李毅凱可留隊，不過，李毅凱去意已決，終與球會達成轉會協議，惟未有透露轉投那間球會，只稱將加盟中甲球會，合約年期等細節未有透露。

李毅凱今晨在社交平台貼上感謝南通支雲給他機會，並感謝幫助過的朋友。他說：「新一年、新開始，我願意接受挑戰，希望在新的團隊有更好的表現。新的一年祝大家新年快樂、身體健康、萬事如意、牛年大吉。」

由前國腳謝暉任主教練的南通上季初升中甲排，在次階段護級組保住中甲，而這位曾外流德國的名將開季前邀曾在中超合作的吳偉超擔任助教，即謝暉副手。李毅凱為目前第四位在內地落班本地球員，其餘三位為梁諾恆（中甲杭州綠城）、陳俊樂（中超廣州富力）及可能仍擁有英籍的戴偉浚（深圳佳兆業中）。

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