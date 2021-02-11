周四英足盃兩場16強賽事，分別由車路士與修咸頓搶下最後兩個8強晉級資格。車仔作客英冠的班士利，靠譚美阿巴謙下半場一箭定江山贏1:0，而英足盃同日亦舉行了8強抽籤，證實他們晉級後會在主場對鎮英超包尾大幡錫菲聯，但論精采程度，一定及不上曼聯硬撼李斯特城以及曼城惡鬥愛華頓這兩場戲碼。

雖然與英冠球隊交鋒，車路士今場也不是踢得十分輕鬆，早段有今場正選把關的阿列沙巴拿加擋出對方近門起腳，幸保不失。其後，車仔在19分鐘有譚美阿巴謙入禁區被敵軍踢跌，但英足盃賽事沒有採用視像助理裁判（VAR），球證也漏判，未有察覺敵將薛比克犯規在先，令車仔錯過獲得12碼的機會。

領隊杜曹今場採取輪換下，似乎球隊發揮也受影響，控球率雖高達7成以上，但全場得6次射門，1次中框，而這個中框的射門就產生了入球。當時，列斯占士接應比利基莫亞的傳送沿右路推入禁區，再傳交門前的阿巴謙近門撞入，但這個64分鐘的入球具備爭議，皆因阿巴謙有越位之嫌，惟沒有VAR協助下，球證判入球有效，無法平反。

最終車仔保住1:0勝局順利晉級，而同日修咸頓也靠丹尼艾格斯及史超活岩士唐的入球，作客擊敗狼隊晉級，結束了最近4連敗的頹勢。同時，英足總在車仔與班士利比賽進行期間已抽出英足盃8強的對碰，當中曼市雙雄紛紛遇硬仗，曼聯要作客李城，曼城則要造訪愛華頓，而車仔與修咸頓的對手，分別是錫菲聯及8強唯一剩餘的英冠球隊般尼茅夫，賽事會在下月20及21日上演。

英足盃8強抽籤

愛華頓vs曼城

般尼茅夫vs修咸頓

李斯特城vs曼聯

車路士vs錫菲聯

註：前者主場

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