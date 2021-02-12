香港足球總會今晚公佈，停操停賽超過兩個月的港超聯將於下周六(20日)復賽，並先上演菁英盃最後一輪分組賽。

20/21球季港超聯因武漢肺炎疫情第四波而停操停賽超過兩個月，而政府繼月初讓港超隊復操後，足總今晚發出新聞稿，指一直與政府緊密溝通，繼早前政府允許港超聯八支球隊於本月3日起在指定場地復操後，足總在初一接獲政府相關部門通知；港超聯賽將允許於符合防疫衛生指引的情況下復賽。

復賽將於康文署四個指定場地舉行包括旺角大球場、香港大球場、小西灣運動場及將軍澳運動場，並先安排菁英盃餘下四場賽分組賽，首場賽事將安排本月20日(星期六)舉行，至於詳細賽程、相關細節將有待場地落實後始作公布，而復賽將以閉門的形式下進行。將軍澳運動場因緊急維修，要下月才可安排賽事。

此外，受疫情影響20/21年度超聯賽事由去年12月起已延期超過兩個月，在賽期已不足應付餘下賽季的所有賽事，足總與各超聯球會商議後達成共識，今季高級組銀牌賽、足總盃及預備組聯賽將會取消，而球會已同意以聯賽前三名代表香港出戰來年的亞洲球會賽。另外，賽事趕及本月復賽，相信港超聯將按原定計劃，進行三循環，當中第三循環分爭標及護級組角逐。

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