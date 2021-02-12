踏入牛年，各地體育迷當然期望武漢肺炎疫情可以盡快過去，可以重返球場觀看賽事，而擁有東方龍獅足球同籃球隊的國內能興集團在牛年大年初一於社交平台推出賀年短片，這條賀年片是有齊同系足籃隊都有代表，其中法乙球會索察就安排效力曼聯的法國國腳中場保羅普巴兄長費倫丁普巴與隊長韋斯碧克齊齊用廣東恭賀大家，認真有心思。

能興集團原先已有廣州衝鋒電競隊、廣州龍獅籃球隊，近年在港澳就有東方龍獅足球隊、籃球隊及澳門黑熊籃球隊，早兩年收購埋法乙球會索察，而能興集團在牛年前決定安排系球隊派出代表，祝球迷牛年萬事如意，新年進步。

足球隊方面，東方派出梁振邦、葉鴻輝及林恩許，廣州龍獅有祝銘震、郭凱及陳盈駿等，至於龍獅籃球隊有胡卓斌做代表同澳門黑熊有劉晉邦、黎家棟、楊奇龍及許方歆齊齊同大家拜年。

至於壓軸同球迷拜年講祝賀說話的當然有份同驚喜，就係安排現效力索察中堅費倫丁普巴同隊長中場韋斯碧克，前者是曼聯中場普巴的哥哥，單睇樣貌確實有七八分相似，難得是他們齊齊以廣東話祝賀，再加上保留蝦錄片段令到片再添娛樂性。

據東方負責籌備拍這條同系球隊賀年片的公關大員透露東方副主席游永強每隔幾個星期就會同索察開會，為迎接牛年希望拍條賀年片，最後落實由普巴大佬與韋斯碧克以廣東話恭賀球迷大吉大利、笑口常開同新年快樂。

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