熱刺於周三英格蘭足總盃第五圈以4:5不敵愛華頓出局，領隊摩連奴解釋未入圍大軍名單的前鋒加里夫巴利，是因為狀態欠佳問題。但這位威爾斯國腳在熱刺踢比賽中途，居然在社交媒體貼出自己狀態不俗的操練相，似乎在暗諷摩佬不給予他機會，據指後者就對這件事感到很不高興。

今季爭不到英超正選機會的巴利，就連周三英足盃的大軍名單也無份入圍，摩佬就解釋巴利是因狀態問題才缺陣，但巴利就似乎在社交媒體給予了大家另一個答案。他在熱刺出戰英足盃中途，於個人ig分享了一張自己操練的相片，寫道「今天練了不錯的一節」。外界就猜測這位威爾斯前鋒其實狀態很好，可以上陣，這個帖文是暗諷兼責備摩佬不讓他出場。

摩連奴隨後接受傳媒訪問時就解釋，巴利的確是狀態不好：「我想這讓我來解釋比較好。上周日對西布朗一役，他沒有上陣，然後周一他說要做檢查，因為某個肌肉部位受傷了，所以當天他也沒來球隊操練。周二他歸隊了，然後我被告知他希望跟運動科學那邊訓練幾天，去強化他肌肉不適的位置。這就是他沒有上陣的原因。」摩佬的說話似乎暗示了與巴利之間有點不和，據報他亦對後者的ig帖文感到不滿，令巴利支持者都誤以為他是位壞人，似乎不斷為對方帶來壓力，更不讓他上陣。熱刺周日就會飛到西北部對陣曼城，未知道巴利會否歸隊。

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