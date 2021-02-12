荷甲阿積士門將奧拿拿因未能通過興奮劑藥檢，上周遭歐洲足協判罰停賽一年，一眾阿積士隊友日前就穿上他的24號球衣聲援，坐在觀眾席觀賽的奧拿拿看到後，也不禁會心微笑。

奧拿拿因去年10月不適時誤服妻子的藥物，隨後在藥檢中被驗出尿液含有興奮劇，儘管奧拿拿並非故意違犯守則，但歐洲足協仍判罰他禁賽一年。阿積士日前在荷蘭盃主場迎戰燕豪芬前，球員賽前熱身就全隊穿上印有奧拿拿名字的24號球衣支持隊友，未能出戰的奧拿拿坐在觀眾席看到這一幕，也不禁笑起來。

阿積士最後以2:1擊敗燕豪芬，有記者賽後問教練坦哈格，球員如此公開支持一位藥檢不過關的球員，會否擔心他們違例，坦哈格就回應：「奧拿拿要經歷的事很可怕，我們為他感到難過，也同情他，我們希望給予他一點支持。即使他犯錯了，大家仍可以支援他。我們愛他，他依然是更衣室的一員。一定會有另一個動力贏得冠軍，因為我們能走得這麼遠，他有很大的功勞。」

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