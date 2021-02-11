周五大年初一意甲攻略，博洛尼亞在主場迎戰賓尼雲圖，博洛尼亞上仗大勝帕爾馬3球終結2連敗，士氣大增；反之「升班馬」賓尼雲圖近況欠佳，已經五場不勝，今仗主隊博洛尼亞讓半/一，撐上盤。（球賽編號：星期五9；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日3:45am直播）

博洛尼亞早前連對祖雲達斯及AC米蘭兩支勁旅，結果慘遭兩連敗，幸好球隊其後及時反彈，作客鬥帕爾馬時清脆贈對方三蛋重回勝軌。當中甘比亞前鋒穆沙巴路更梅開二度，腳風甚順。今季博洛尼亞21場聯賽共入28球，是意甲下半版球隊中攻力較好的一隊。除穆沙巴路外，球隊首席射手羅拔圖蘇利安奴亦可候命，二人組成的攻擊線甚為可靠。今仗博洛尼亞主場出擊，絕對有力攻破賓尼雲圖的大門。

另邊廂，賓尼雲圖近況欠佳，目前已經聯賽五場不勝，錄得2和3負，5場更合共狂失15球，足證球隊防守表現不穩。上輪賽和森多利亞一役中，球隊兩位正選中場艾度亞伊安列達和列卡度恩樸達更齊齊領黃，今仗因累積黃牌夠數要停賽，他們的缺陣大大削弱球隊中場實力，今仗並不看好。

對賽往績方面，雖然今季首循環賓尼雲圖曾在主場一球小勝博洛尼亞，但近3次交手博洛尼亞贏了其餘2仗，加上賓尼雲圖近況不穩，今仗撐博洛尼亞主場牛年第一擊旗開得勝。

文：港生