拜仁慕尼黑周四捧走世冠盃，教練費歷克由當初的看守主帥坐正後，竟替球隊完成了6冠壯舉。至今執教球隊踢了68場比賽，平均11場就能贏得一項獎盃。

費歷克執教的68場比賽，拜仁取得58勝5和5負佳績，轟入205球，僅失了62球，而且剛好在去年同期，拜仁在德甲悶和完RB萊比錫後，就展開了各項賽事23場連勝紀錄，至去年9月27日作客賀芬咸大敗1:4的聯賽才斷纜，但已是歷史上德甲球隊最長的連勝；在這一波23連勝中，費歷克先後助球隊摘下德甲、德國盃、歐聯及歐超盃4項錦標。

這位在這一年內大豐收、並獲歐洲足協最佳教練獎項的德籍主帥，賽後表示：「恭喜我的球隊。他們完成了歷史壯舉，在一個賽季內贏得6項冠軍。甚至對於拜仁這麼成功的球會來說，這也是有史以來最成功的球季。球隊今天也踢得極為出色，令敵軍無從入手製造危險，我們控制了場面，值得贏得這場決賽。」

另外，拜仁慕尼黑雖然是第2次奪得世冠盃，但連同世冠盃前身的洲際盃（Intercontinental Cup）在內，拜仁已經是第4次在洲際賽事登頂，追平了意甲的AC米蘭，僅列在洲際賽事7次封王的皇家馬德里之後。此外，自車路士在12年敗給哥連泰斯輸掉世冠盃後，歐洲球會已是連續8年稱霸這項錦標，而在13年開展這次8連霸走勢的，也正好就是拜仁。

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