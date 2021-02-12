上屆男單冠亞軍祖高域與迪安，周五在在澳洲網球公開賽第三圈，分別都要打足五盤，才險勝對手過關。頭號種子祖高域苦戰3小時25分鐘後，以7:6（7:1）、6:4、3:6、4:6、6:2擊敗美國的費斯；迪安則成功克服先輸兩盤4:6、4:6的劣勢，連贏三盤6:3、6:4、6:4，以總分3:2反勝佔主場之利的基傑奧斯，晉級16強。

貴為上屆亞軍旳迪安，在險勝基傑奧斯後說：「有很多事情，都比跟在主場出戰的基傑奧斯對壘容易。每次打出『着火』表現時，他都會是一位十分厲害的對手。當在第三盤第一局，我面對兩個破發分時，我真的想過會落敗，但我堅持奮戰，在第一盤成功打破對手的發球局後，我便感到有轉機了。隨着球賽越拖越久，我便越來越得心應手。」

「我站在底線較後的位置接發球，讓自己有更多時間觀察網球的來勢，令我有更多機會打破他的發球局。我一向都喜歡在球迷面前比賽，就算大家都是支持他們的同胞，我也沒所謂。今仗真的十分精采。」迪安續道。

迪安在16強的對手，將會是18號種子狄美托夫，至於祖高域就會跟14號種籽華奧歷爭入八強。

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