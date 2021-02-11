國際米蘭教練干地與祖雲達斯會長阿涅利在日前的意大利盃賽事中發生衝突，分別在場邊舉中指和爆粗，賽事的紀律委員會周四決定不會向兩人作出任何處罰，不過據報意大利足總方面則會為事件展開調查。

據意大利傳媒報道指，意盃紀律委員會方面由於未有收到球證對於干地和阿涅利兩人發生爭執的報告，決定不會對兩人作出處分。不過，據安莎通信社透露，意大利足總的檢控部門就準備對今次事件展開調查，並已經傳召該場比賽的第四球證出席聽證會，意味着兩位涉事人士仍有可能被罰停賽。

根據意大利足總條例，球隊教練假如在比賽期間作出任何欠缺體育精神的行為，最少需要被罰停賽兩場；而球會管理層人士假如干犯上述條例的話，更會被罰禁止入場一個月。

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