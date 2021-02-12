近況大勇的曼城中場根度簡，當選英超一月份最佳球員，成為一年來首位來自「藍月亮」的得獎者。

根度簡踏入21年後，表現一直相當勇猛，他單在上月已在英超攻入五球，協曼城在期內六場聯賽全數勝出，升上榜首。這位30歲德國悍將指出，曼城最近的連勝強勢，令他想起之前兩次的奪冠經歷。「一月份的焦點，是我們的一段強勁走勢。內心也會感到不僅是自己，而是我們作為一支球隊，在這一刻真的很強大，這種感覺實在很美妙。」根度簡說。「這種情況出現過幾次，包括有一季我們以100分封王，另一次就是以一分之微，壓倒利物浦贏得聯賽冠軍。」

「有時你就是會產生這種強烈而又無可比擬的感覺，這些大概就是整個月中最好的時刻。」根度簡續道。

今次除了是根度簡首次榮膺英超每月最佳球員，亦是自20年1月阿古路當選後，首次有曼城球員獲得此一榮譽，而上月另外七名入圍的候選球員，就包括根度簡的曼城隊友史東斯、韋斯咸的奇治戴臣、阿士東維拉中場基亞利殊、李斯特城中場占士麥迪臣、西布朗前鋒馬圖斯佩雷拉，以及阿仙奴門將賓特尼奴和中場布卡約沙卡。

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