李斯特城今季表現出色，中場占士麥迪臣亦表示，有信心入選英格蘭國家隊，參加今夏舉行的歐國盃決賽周。

現年24歲的占士麥迪臣，至今僅曾在19年大勝黑山7:0的歐國外賽事，代表三獅軍團上陣一次，領隊修夫基今此就偏向起用阿士東維拉的基亞利殊，或者是曼城的菲爾科爾。不過，這並未有打擊占士麥迪臣的信心。他說：「我知道自己有足夠的能力，希能可以得到機會。」

世界盃外圍賽即將展開，英格蘭三月會出戰聖馬力諾、阿爾巴尼亞與波蘭，該隊在六月又會在國際友誼賽對奧地利及羅馬尼亞，成為球員爭取入選歐國盃大軍的最後機會。

「我不會隱藏自己的目標，並會努力爭取重返英格蘭國家隊，就是這樣。」麥迪臣說。代表國家出戰黑山，是我歷來最美妙的經歷，這是我渴求的東西，是我每日努力的原因。我留在球場加操，就是為了協助李斯特城爭取佳績，讓自己有機會重返國家隊。」

占士麥迪臣今仗在各項賽事上陣29場，合共攻入9球，當中單在英超便有6個入球及5次助攻，協助李城目前以23戰得43分排在聯賽榜第3位，落後少踢一場的榜首球隊曼城7分。

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