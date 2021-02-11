鼠年已過，踏入牛年，祝各位讀者牛年快樂，心想事成。我們就為大家搜羅一眾屬牛的球星，看看他們新年有甚麼願望。

基斯坦奴朗拿度

出生年份：1985

效力球隊：祖雲達斯（意甲）

今年36歲的C朗就是屬牛的代表，他過去不論在曼聯和皇家馬德里都相當成功，目前他依然是祖記的重要球員，今季聯賽上陣17場攻入16球。過去兩季亦未曾贏過意甲神射手的他，相信牛年的個人願望是能夠在今季贏下意甲金靴。

不過，目前祖記在意甲排在第三，相信C朗亦希望可以在牛年協助球隊在聯賽後來居上，拿下今季的意甲，完成10連霸的偉業，當然最重要是助祖雲達斯贏下歐聯冠軍，這亦是球會買下他的最大原因。

朗尼

出生年份：1985

執教球隊：打比郡（英冠）

今年年初正式坐正成為打比郡領隊，同時結束18年的職業球員生涯。朗尼最大的成就肯定是他效力曼聯的13年期間，為紅魔在各項賽事合共上陣559次、射入253球，打破了名宿卜比查爾頓保持了超過40年的紀錄，成為曼聯歷史上入球最多球員。

朗尼亦是英超史上唯一一位射入超過200個聯賽入球，同時交出超過100次助攻的球員。現時成為打比郡領隊的他，相信最大的新年願望就是今季能夠成功帶領球隊護級，繼續留在英冠。

莫迪歷

出生年份：1985

執教球隊：皇家馬德里（西甲）

現效力皇馬的中場莫迪歷亦是「牛仔」的代表，他曾助皇馬四奪歐聯冠軍，18年更能打破C朗美斯的壟斷贏下金球獎，球員生涯相當成功。雖然已經年屆35，但今季仍是施丹心目中的正選中場。今年6月就會和皇馬約滿的他，相信新年願望是希望能夠和球會續約。

拉舒福特

出生年份：1997

執教球隊：曼聯（英超）

上述頭兩位「牛仔」C朗和朗尼都曾在曼聯創下一番成就，今年將24歲的拉舒福特亦是曼聯屬牛的代表，未知他未來能否和兩位前輩一樣發光發亮。

福仔今季各項賽事已經為紅魔射入16球和交出11次助攻，相信他今年最大的新年願望是希望可以帶領曼聯贏下冠軍，目前他們除了在英超排在次席外，亦在英足盃和歐霸盃作戰，隨時可能助紅魔成為三冠王。

值得一提的時，福仔的隊友雲迪碧克同樣屬牛，這位荷蘭中場明顯在鼠年過得不太如意，上陣的機會不太多，希望來到牛年，他可以有更多的機會，慢慢在曼聯證明自己。

祖高美斯

出生年份：1997

執教球隊：利物浦（英超）

同樣屬牛的祖高美斯在去年遭受重傷，加上華基爾雲迪積克(VVD)亦受傷，令利物浦今季陷入中堅荒。他過去兩年亦助紅軍贏下歐聯和英超，相信他今年牛年最大的希望，除了可以盡快復出幫助球隊外，更希望自己能夠健健康康，減少傷患，成為球隊的正選中堅。

基蘭泰亞尼

出生年份：1997

執教球隊：阿仙奴（英超）

泰亞尼這位蘇格蘭小子同樣是屬牛的代表，去季加盟阿仙奴的他今季開始站穩正選，球隊在有他在場的表現亦明顯較佳，可惜今年將24歲的他因傷已缺陣了球隊近4場的聯賽，令球隊僅得1勝1和2負的成績。相信他希望可以在復出後助阿仙奴殺上前四或前六，與阿仙奴一起「牛年快樂」、「牛年一定牛」。

懷特侯活

出生年份：1985

執教球隊：76人

NBA方面，超人懷特侯活（Dwight Howard）亦是屬牛的代表，過去在魔術稱霸籃下的他，已經由超人慢慢變成願意為球隊犧牲的老將，上季再次效力湖人的打，終於在湖人贏下他16年球員生涯的第一個NBA總冠軍。雖然他今季最終未能留在湖人，但亦與76人簽約一年，希望他可以繼續用他的經驗去幫助球隊。

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