巴黎聖日耳門前鋒尼馬在周三的法足盃賽事中受傷，其後球會宣佈這位巴西前鋒因內收肌受傷，至少要休養四星期，很大機會錯過下星期倒戈巴塞隆拿的歐聯賽事。不過有網民就指出，自從尼馬來到歐洲後，幾乎每年的2至3月，即他的妹妹生日的前夕因為受傷或停賽而缺席，指他為幫妹妹慶生而詐傷。

尼馬和妹妹Rafaella的感情要好可謂球壇皆知，有網民就指出，尼馬從2015年開始，每逢到2至3月，即妹妹3月11日生日的前後時間，都會因為名種原因而無法參賽。

尼馬當年效力巴塞期間，就連續在2015和2016年因為累積黃牌需要停賽，被批准返回巴西出席妹妹的生日派對。之後在2017至2019連續3年都因為受傷而獲球會批准暫時離隊，返回家鄉巴西休養。

不少網民都認為尼馬的受傷和停賽時間實在太過巧合，懷疑這位巴西球星故意缺席賽事，只為幫妹妹慶生。有網民就相信，當尼馬參加完妹妹的派對之後，肯定會極速康復可以再次披甲；亦有球迷開玩笑指，人生有3樣必然發生的事，就是「死亡、交稅、以及尼馬在妹妹生日前後缺陣」。

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