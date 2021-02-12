曼聯球星保羅普巴正在養傷，但其經理人拉奧拿最近又被意大利記者問到他重返祖雲達斯的可能性。對方這次拒絕洩露太多風聲，不過略帶諷刺地說怕自己說了出來，有些人會睡不好覺。

普巴與曼聯的合約只剩18個月，雖然受傷前他在球隊的表現漸入佳境，但關於他會否留隊，外界仍然不太看好。然而，拉奧拿最近在意大利與一名記者訪談，又再就普巴的轉會分享自己意見。

「普巴回祖雲達斯？我不能說他的東西，因為有人很緊張，他們晚上會睡不了覺。」他續謂：「我要保持安靜，如果我說話，有人會覺得被冒犯了。」

拉奧拿去年12月，才再重申普巴想離開曼聯，並且認為他離隊的最好時機會是今個夏天。傳聞有興趣的球會除了祖記外，當然還有皇家馬德里，只不過傳聞也指因受武漢肺炎影響下財政緊絀，皇馬首選可能是基利安麥巴比來增強鋒線，而非踢中場的普巴。

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