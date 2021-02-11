拜仁慕尼黑踏入牛年即打響頭炮，於周四的世冠盃決賽對陣中北美洲冠軍盃盟主堤格雷斯，藉助視象助理裁判（VAR）推翻旁證判決，由班捷文柏華特一箭定江山小勝1:0，正式加冕成為6冠王，是繼2009年的巴塞隆拿後，另一支在單一年度內囊括所有國內及可奪歐洲賽錦標的球隊。

拜仁賽前好事多磨，1天前先有中堅謝路美保定因前女友之死，離開了世冠盃大軍，然後賽前數小時，再傳出湯馬士梅拿確診武漢肺炎要避戰，但球隊似乎未受這些事情影響，仍然在開賽後佔盡上風，至18分鐘，甘美治在前場截走對方「解圍波」，然後20碼外來個割草式遠射入網，但球證及後透過VAR指示到場邊電視觀看重播，結果判門前處於越位位置的當家射手羅拔利雲度夫斯基干擾了門將視線，結果入球無效。

雖然上半場最後0:0返回更衣室，但換邊後59分鐘，又是之前食詐糊的一對拍檔，甘美治高空傳送給門前的羅拔仔，後者搶在門將出迎前作頭槌二傳，給伏兵禁區的柏華特射入空門，而當時旁證曾舉旗示意羅拔仔越位，及後同樣透過VAR判決，這次則改判入球有效，使拜仁終於開紀錄。其後，拜仁在81分鐘有哥倫天杜利素射門中柱，未能增添比數，最終就憑這個有點爭議性的入球，以1:0小勝墨超的堤格雷斯奪冠。

拜仁也因此成為09年的巴塞後，史上第2個6冠王，先後奪得德甲、德國盃、歐聯、歐洲超級盃、德國超級盃以及這座世冠盃。另外，他們也是繼13年後第2次染指這項錦標。

至於同日舉行的季軍戰，埃及的艾阿里與巴甲的彭美拉斯在90分鐘內0:0悶和，結果艾阿里於互射12碼階段贏3:2，也意味來到卡塔爾出席賽事的彭美拉斯，兩戰皆北。

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