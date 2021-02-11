【綜合美國外電】周三美國傳媒ESPN找來100位體育記者就今季常規賽MVP作模擬投票，結果已經年屆36歲的湖人球星勒邦占士（LeBron James）成為票王，力壓今季大勇的兩位長人艾比迪（Joel Embiid）及祖傑（Nikola Jokic）。周三占士亦在最後關頭射入關鍵三分領湖人完場前追平雷霆，最終球隊加時以114:113險勝對手，可說是越老越可靠。

去年MVP投票中不敵「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）的占士，即使已經來到生涯的第18個球季，但不論數據以及場上影響力仍然強勁。至今場均25.6分，三分球命中率接近四成，是他自12/13球季以來最高，在100張選票中有多達53張選票投選占士作為第1名（見附表）。今季場均攻入生涯最高29.3分76人中鋒艾比迪就得到23張第一選票居次席，若艾比迪可以帶領76人打出成績，將成為占士的一大威脅，至於另一位長人金塊祖傑就排第三，已經連贏2年的字母哥就只排第6。

占士周三領湖人再鬥雷霆，占士於比賽最後19.6秒射入三分助「紫金軍團」成功扳平，加時最後階段又助攻馬菲斯（Wesley Matthews）射入三分，最終球隊以一分險勝雷霆，鼠年以贏波收爐，牛年第一擊將在香港時間年初二於主場迎戰灰熊。（ViuTV99台周六11:00am直播）