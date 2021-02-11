周五大年初一，澳職上演獨腳戲，由主場盲門的FC麥克阿瑟鬥作客盲門的阿德萊德聯。雖然外號「公牛」的麥軍今季主場仍未嘗勝，不過上仗作客擊敗布里斯班獅吼，表現具說服力，名牌外援馬高蘇沙亞達等上仗亦僅後備，為今仗做好準備，力爭主場首勝，面對防線缺堤的阿聯麥軍讓平/半，取上盤。（球賽編號：星期五1；今日4:05pm開賽）

文：牽牛

今季新軍FC麥克阿瑟，開季至今7戰累積3勝2和2負，成績屬中上游，不過奇怪是三場勝仗均在客場取得，包括周二以2:0擊敗獅吼，相反主場4戰只得2和2負，是兩支仍未主場開齋的澳職球隊之一。

球員輪休更利發揮

有別於一般體力化、「明買明賣」的澳職球隊，擁比納特、馬高蘇沙亞達、安東尼斯馬迪斯等歐洲中前場球員（見另文）的麥軍，踢法上確實講求控球為主，以短傳、小組推進製造埋門，也解釋了為何在主場出擊，面對對手死守時往往「老鼠拉龜」令戰績平平。

幸好麥軍教練米列錫已開始作出相應調整，上仗作客獅吼就安排拉治蘭路斯、湯馬士奧亞等本土快馬先任正選，先以速度與對手在上半場周旋，換邊後趁對手體力下降節奏放慢後才換入達比舒利、馬高蘇沙亞達等好波之人，結果下半場成功打破僵局連入兩球。米列錫的安排也有另一好處，就是在密集賽程中有兩套進攻模式，讓球員有輪休機會，畢竟今仗僅得三日休息時間，要減少體力透支才可望延續勝軌。

阿聯零默契如散沙

阿聯原本令人頗有期望，簽入杜米祖歷及查維亞盧比斯等大名氣球員，新星亦有穆罕默德托尼等上位，但球隊踢來卻毫無默契。上仗主場鬥珀斯光輝就是好例子，領先1球下下半場連失2球，以1:2反勝為敗。隊長兼中場史提芬莫克下半場被調離場後，球隊更欠領軍人物，猶如散沙，托尼兄弟哈辛托尼、穆罕默德托尼過份賣弄，與從保加利亞回流的中鋒杜米祖歷合作不多，中前場回後場協防的態度也欠積極，易被對手反擊「打散」，近4仗只得1勝3負的劣績。

阿聯今仗作客更欠可捧之理，今季3場作客1和2負，累積失8球是澳職作客失波第2高球隊之一，中堅米高積及臣上仗傷出，與賴恩基圖、查維亞盧比斯及賴恩史達恩等中場同告缺陣。唯一好消息是球隊周中沒比賽，有一周備戰今仗，但上仗同樣養精蓄銳卻敗在疲兵光輝腳下，球隊問題並非體力可彌補，今仗受讓也寧撐麥軍。