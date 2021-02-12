上輪於主場1:4不敵曼城的利物浦，周六又會迎來另一場關鍵戰，作客挑戰第3位的李斯特城。不過賽前紅軍再有壞消息，就是上場復出擔任中堅「替工」的法賓奴泰華利斯又再受傷，因此對陣李城一戰無法上陣，不過領隊高普表示兩位由冬季加盟的新中堅有機會登場。

今季紅軍的防線已經多次受到傷兵問題困擾，「替工」法賓奴在上場對陣曼城才傷癒復出，不過最近又再次受傷，高普表示：「法賓奴無法上陣，他遇到了一些肌肉問題，所以不會參加這場比賽。」不過接下來紅軍需要出戰歐聯，隨後在聯賽又要對陣愛華頓，但高普表示未知法賓奴能否趕及復出參加這兩場大戰。

雖然法賓奴又再受傷，不過高普透露冬季轉會窗簽入的奧辛卡巴克及賓戴維斯有望登場：「最近我們與這幾位男孩一起訓練，而且在防守上做了一些工作，這很重要。只不過隊內有很多球員可以出任中堅，尼達利菲臘斯、佐敦軒達臣及法賓奴之前的表現非常好，我們會找到解決方法，他們所有人也可以在訓練中證明自己，我會在明天再作決定。」

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