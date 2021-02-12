彭美拉斯周四於世冠盃季軍戰互射12碼不敵艾阿里，當中該隊前鋒朗尼宴客的那球12碼，正正演譯出何謂「有姿勢冇實際」的精髓，集合保羅普巴加般奴費南迪斯（B費）兩大曼聯球星的射法，最後成了笑話。

兩隊90分鐘悶和0:0，根據賽制毋須加時，直接進入互射12碼階段，而彭美拉斯派出第一位操刀的球員，就是他們的前鋒朗尼。

不知道他是否經常觀看曼聯的比賽，結果學習了該隊兩位球員的射法於一身。他先是移動去左邊位置，然後開始助跑跑向12碼點，但期間突然放慢腳步，學習普巴之前曾嘗試過的那種「小碎步式」射法，然後來到準備起腳的那刻，就突然變化為B費的「小跳步式」熨射，結果他的一連串動作，根本未令對方門將眼花繚亂，反而輕鬆瞓地一接，將皮球完全接實。

結果除了他第一射就令人失望外，彭美拉斯隨後再有雷斯阿祖安奴與菲臘比美路兩位經驗豐富的球員，也操刀宴客，結果以2:3落敗，來到卡塔爾比賽竟兩戰皆北，也是世冠盃創辦以來南美代表球隊的最差成績。

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