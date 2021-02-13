周五NBA常規賽湖人主場迎戰灰熊，紫金兵團今場有球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）因傷休戰兩場後復出，結果他交出全隊最高的35分，加上隊友勒邦占士（LeBron James）貢獻28分，協助湖人以115:105擊敗灰熊，連勝走勢已增加至七場。

近日因阿基里斯腱酸痛缺陣湖人兩場常規賽的AD，已經於周四恢復操練。他賽前才直言，阿基里斯腱傷患手尾相當長，故必須以審慎保守的態度應對。但周五鬥灰熊一役他照舊復出，正選出場35分鐘27投16中，起手次數是全隊最多，結果他拿下35分9籃板1助攻，另有2偷球和1封阻的全能表現。惟湖人儘管有AD復出，球隊表現慢熱，全隊首節居然只得16分，在賽事大部份時間都被灰熊壓着來打。

下半場交出19分的AD第三節和占士領軍反擊，成功在進入第四節前反超灰熊87:82。末節再有占士和古斯馬（Kyle Kuzma）的火力，湖人順利拉開比數，把優勢保持至完場。今場有「雙雙」20分10籃板的古斯馬賽後認為，球隊不應該處於落後：「有些氣餒，以我們的陣容，今場任何時候都不應該落後20分的，但我們成功反擊，雖然我們的反擊來得有一點遲。」紫金兵團擊敗灰熊後，已取得7連勝，賽後以21勝6負排在西岸第2，僅落後榜首的爵士0.5場勝差。

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