周五NBA比賽，小馬在主場以143:130擊敗塘鵝。小馬主將當錫（Luka Doncic）攻入職業生涯新高的46分，帶領球隊擊敗塘鵝之餘，近4場比賽更全勝。

在這場被喻為「NBA下一代超級球星對決」的球賽，當錫保持近期的出色表現，除了攻入職業生涯新高的46分外，還交出12次助攻和8個籃板球。加上隊友普辛基斯（Kristaps Porzingis）也有36分進賬，包括射入8個3分球，結果順利擊敗塘鵝。當錫連這場比賽在內，近4場平均得分更達35.5分，並交出9.5次助攻和8.3個籃板球。

至於塘鵝雖然落敗，射入36分的錫安威廉臣（Zion Williamson）同樣創出職業生涯得分新高，而且他全場起手15次入14球，成為NBA近20年來，第3位既取得35分以上，而命中率又最少達90%以上的球員。可惜塘鵝無法防守小馬的三分球，讓對方全場45射25中，命中率更高達55%，成為塘鵝落敗關鍵。

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