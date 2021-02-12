【名家足路】

下周日大年初三，英超將會上演愛華頓主場迎戰富咸的賽事。牌面看似強弱懸殊，但本人上周聯賽皆有評述兩隊的賽事，加上比較雙方近況後，賽果未必如大家想像一樣會出現一面倒傾向愛華頓的情況。

由於疫情關係，今季英超推遲了開季，導致賽程非常緊密，今仗主隊愛華頓於上周六的聯賽以3:3逼和曼聯後，數日後又要在周中跟熱刺進行足總盃賽事。這場比賽「拖肥糖」主場於加時上半場，憑後備入替的班納特安尼斯奧取得致勝入球，險勝5:4熱刺晉級。不過球隊今季最為關鍵的人物、前鋒卡維特利雲因傷退下火線，今仗上陣成疑，另外中場占士洛迪古斯上場聯賽也因傷未能踢足全場，足總盃亦避戰，兩位主力如一同缺陣，拖肥的情況就令人擔憂。

愛華頓板凳深度不錯，可後備上陣的有中場基菲爾施古臣及新加盟的前鋒祖舒亞京治。但拖肥今季最大問題是太過倚重前鋒卡維特利雲，今仗領隊安察洛堤或許要他半力上陣，保持球隊一定的動力。可惜一眾隊友經歷了兩場激戰後，體能也會成為今場賽事的分野。

富咸上周聯賽跟韋斯咸握手言和後，並不需要進行足總盃賽事，能有整整一周休息，為今場做好部署。上場聯賽在大雨中進行，富咸表現其實十分出色，差點運氣就可以取勝。其實今季很多賽事，富咸經常出現由勝變和或由和變輸的情況。收起阿歷山大米祖域，並以盧卡文及羅夫度斯卓克等年輕球員攻堅效果甚佳，艾路拿指揮後防整體表現尚可，拖肥糖難以在他們身上攻入多個入球。

預計拖肥糖在疲兵及傷兵甚多下，今仗面對攻力一般的富咸入球數字會偏低，向大家推介入球「細」。

文：丘建威