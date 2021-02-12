【綜合澳洲外電】澳網進行得如火如荼，惟澳洲疫情近日升溫，維多利亞州為安全起見宣佈封城五日。澳網總監泰利堅稱賽事會繼續進行，但由當地時間周六起將禁止球迷入場觀賽，球員亦需留在「泡泡賽場」內比賽。賽果方面，「細威」莎蓮娜及大坂直美周五於女單第三圈再過一關，一哥祖高域亦擊敗美國球手弗里茨晉級。（now670、671、有線651及652台今日8:00am直播）

今屆澳網原定每日開放30,000名球迷入場，惟經歷賽前的包機群組，上周墨爾本機場附近一酒店亦爆疫，該群組確診個案已上升至13宗，有五宗於周四錄得，更驗出英國變種病毒。維多利亞州官員召開會議後，宣佈重新實施四級限制，民眾除購買生活必需品等不得外出，當地最少封城五日。總監泰利表示，澳網如常進行，但將停止開放球迷入場，由當地時間周六起閉門進行，最快八強才有望重開。泰利亦稱，球員需在泡泡賽場內作賽。

賽會宣佈澳網要閉門進行時，10號種籽細威正在中央場對陣俄羅斯球手普達普娃，雖然她首盤要跟對手打至搶七才能分勝負，但全場打出九個Ace球的她，最終贏7:6（7:5）、6:2晉級，第4圈會鬥同日贏波的7號種籽莎芭蘭卡。細威賽後指將很掛念球迷：「我們要做最安全的事，希望一切安好。」3號種籽大坂直美亦以盤數2:0擊敗突尼西亞球手查比雅，打入第四圈。男單方面，頭號種籽祖高域3:2險勝美國球手弗里茨，與奧地利球手迪安雙雙驚 險過關，惟八號種籽舒華斯文爆冷不敵俄羅斯的卡拉迪斯夫出局。