今年32歲的西班牙國腳前鋒迪亞高哥斯達，在去年12月跟其效力的西甲馬德里體育會解約後，一直未能找到新的僱主。有傳媒報道，迪亞高哥斯達最後決定返回祖國巴西，加盟在剛結束的世冠盃成績令人失望的巴甲彭美拉斯。

迪亞高哥斯達跟馬體會解約後，一直盛傳會加盟英超球會，名字更先後跟狼隊、熱刺甚至曼城扯上關係。可惜至冬季轉會窗結束，他仍無法跟任何球會簽約。報道指迪亞高哥斯達也放棄了重返英超的念頭，選擇回祖國加盟彭美拉斯。

生於巴西的迪亞高哥斯達，自小便是彭美拉斯的球迷。不過他年輕時從未能吸引到巴西大球會的注意，只曾效力聖保羅省一支名為巴塞隆拿卡比拿（Barcelona Capela）的小球會，2006年起更開始到歐洲發展至今。消息指彭美拉斯已開出一紙稅後年薪達260萬鎊（約2,600萬港元）的合約予他，只待正式簽約，迪亞高哥斯達職業生涯便會首次在巴甲登場。

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