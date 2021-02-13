日本中場本田圭佑早前正式加盟葡超球會模迪莫倫斯，但因按葡超條例，只有在去年10月之前跟前球會結束合約的球員才可定義為自由身球員，所以12月才跟巴甲保地花高結束合約的本田在葡超並不被視為自由身球員，因此無法註冊。模迪莫倫斯最後在周四宣佈，跟本田解約。

模迪莫倫斯周日時才正式宣佈，跟34歲的本田簽約6個月，如果後者表現令人滿意的話，更會再續約一年。本田出席記者會時也顯得很高興，表示會力爭好表現之餘，並希望以超齡球員身份，入選日本奧運足球隊參加今年夏天的東京奧運。

可惜受葡超就自由身球員的特別解釋，本田最後無法註冊，而模迪莫倫斯隨即表示，跟只加盟了五日的本田解約。一般相信，本田要在歐洲找到落班的機會將十分困難，最大可能是重返亞洲發展。

事實上本田自2017年離開意甲AC米蘭後，足球生涯開始走下坡。先後效力墨西哥球會帕丘卡、澳職墨爾本勝利、荷甲維迪斯和保地花高，每間球會都只是待一季，上陣時間和入球也越來越少。今次跟模迪莫倫斯解約後，他要找到新東家並不容易。

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