大年初二西甲尾場，班霸巴塞隆拿回到主場迎戰下游的艾拉維斯。巴塞於周三西班牙盃四強首回合不敵西維爾，今仗新春頭炮勢以客軍出氣，雖然球隊下周要出戰歐聯，但畢竟於魯營主場出戰加上往績完全佔優，讓球半/兩球可照捧上盤。（球賽編號：星期六69；now632台明日4:00am直播）

文：亨少

上輪聯賽，巴塞靠換入美斯救駕3:2險勝貝迪斯，乘馬德里體育會失分之下收窄雙方距離至8分（巴塞多踢1場）。但周三西盃一仗，巴塞作客鬥近況大勇的西維爾，前者雖然今年明顯非常重視這盃賽，當日一眾主力美斯、基沙文以及法蘭基迪莊等悉數上陣，但上下半場各失1球之下以0:2吞下敗仗，爭冠似乎出現危機。今場聯賽回到主場作賽，預料會去盡爭取勝利及時反彈，務求保持爭標希望。

巴塞往績全面佔優

雖然巴塞下周要應付巴黎聖日耳門的歐聯16強首回合賽事，但料今仗美斯等一眾主力會繼續正選上陣。論往績，巴塞近三次主場鬥艾軍都贏出，近2次均大勝對手3球，往績全面佔優。雖然艾軍上輪聯賽擊敗華拉度列終止球隊六輪不勝走勢，但球隊今季總體攻不銳守不穩，面對強隊更未見招架之力。雖然巴塞現時狀態並非一流，但實力上仍然遠勝對手，球王美斯近兩場聯賽均能取得入球，上盤絕對值撐。

西維爾大勇上盤可期

同日西甲，近期狀態大勇的西維爾於主場迎戰榜尾的侯爾斯卡，連同西盃擊敗巴塞一戰在內，西維爾各項賽事已經錄得七連勝。球隊雖然有主力奧甘波斯受傷料會缺陣，但新加盟的前鋒艾真度高美斯已經表現出級數，上輪對基達菲的比賽已有「士哥」，加上安尼斯利等大勇鋒將，入球絕對不成問題。今仗鬥狀態一般的侯爾斯卡，大勇的西維爾絕對有力大勝一場，故主隊讓一球可敲上盤。（球賽編號：星期六45；now632台今日11:15pm直播）