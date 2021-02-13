網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在上周對速龍的比賽期間，因接觸過武漢肺炎確診者被強行帶離場隔離。教練尼殊（Steve Nash）周五受訪，稱這位主將已完成6天的隔離重投操練，香港時間周日作客勇士勢必復出。

KD早前因接觸疑似武肺患者，被聯盟要求在對速龍一戰，要將他先列後備，後來當該名疑似患病人士確認在檢驗中驗出陽性後，就派員到現場將他帶走，而比賽剛時還打到第3節，KD也正在場上比賽。事後，這位球星在Twitter發文寫道「Free me」，暗示自己被檢疫措施玩到「暈陀陀」。

在KD缺陣這段期間，網隊遭逢3連敗，但尼殊現證實KD已完成6天的隔離重返操練，周日對勇士也不會再像之前一樣，上陣時間受限制。

「即使我想限制他，我也不認為他會允許我，所以他可以盡他所能出場，希望他有在家裏先做一些準備，今天則是練習。」尼殊笑謂。不過，他證實D佐敦（DeAndre Jordan）會以私人原因缺席這場比賽，但強調他不是確診武肺或接觸武肺人士而需要隔離等，證實他健康狀況良好，只是家庭有些事。

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