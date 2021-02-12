周六大年初二英超重頭大戰，賽前15連勝的曼城主場迎戰熱刺，又是哥迪奧拿與摩連奴再一次的對決，料後者今仗將繼續「泊大巴」與藍月對抗，奈何熱刺近期防線嚴重漏水，周三英足盃鬥愛華頓激戰120分鐘失足5球，勢難阻曼城的前進步伐，曼城今仗讓一球/球半照捧上盤。

文：尊嘉

曼城近期可謂鴻運當頭，周三收起部份主力下，作客3:1擊敗英冠史雲斯殺入英足盃8強，賽後更錄得各項賽事15連勝，刷新英格蘭球隊史上最長連勝紀錄，期間更狂轟40球，平均每場入2.6球，該15場賽事失球卻只得5球，不論攻守都正處於大勇之勢。

根度簡膺1月最佳

雖然曼城今仗仍有主將奇雲迪布尼、阿古路及尼敦阿基缺陣，但在哥帥調整下，藍月近期已適應沒有這批球員的日子，其中中場根度簡更頻頻起腳及殺入禁區，令人意外地成曼城聯賽的首席射手，早前鬥利物浦的大戰亦梅開二度，更當選英超1月最佳球員，配合近三場都有「士哥」的史達寧，要攻破熱刺防線並不困難。

熱刺防線嚴重漏水

事關熱刺雖然由防守戰術見稱的摩連奴執教，但球隊防線仍錯漏百出，近11輪只得2場能保清白，周中英足盃鬥愛華頓一戰，全季聯賽全勤的中場悍將賀積查治，更罕有地與隊長門將洛里斯一同犯錯，就算前線的哈利卡尼及孫興民等狀態再好，也難掩防線不濟的問題。

不過以摩連奴的執教風格，相信今仗作客曼城都會繼續「泊大巴」，以穩陣行先，就算這部「大巴」已殘破不堪，仍會希望盡量求守。但正所謂久守必失，熱刺近五場先失球的英超竟全勝落敗，相信今仗作客勢陷捱打局面的熱刺，一旦先失球肯定兵敗如山倒。

雖然今仗是Big 6對碰，往績上熱刺對曼城也不算輸蝕，但莊家仍開出曼城讓一球/球半的盤口，表面上略嫌太多，但這亦足證莊家對熱刺沒信心，且周三英足盃熱刺與愛華頓激戰了120分鐘輸4:5，信心、士氣、體力全數不及曼城，故今仗無謂與曼城作對，今仗藍月讓一球/球半，照捧上盤。