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陣容短評：李城以3中堅陣式應戰，中前場人腳齊整，由占美華迪和占士麥迪臣攻堅。紅軍方面，由於法賓奴泰華利斯受傷，高普派出了土耳其新中堅奧辛卡巴克上演地標，與佐敦軒達臣扼守中路。

兩隊正選陣容

李斯特城（3-4-3）

門將：卡斯柏舒米高

後防：艾馬迪、莊尼伊雲斯、蘇恩古

中場：列卡度彭利拿、尼迪迪、泰利文斯、馬克艾拜頓

前鋒：占士麥迪臣、占美華迪、哈維班尼斯

利物浦（4-3-3）

門將：艾利臣比加

後防：阿歷山大阿諾特、佐敦軒達臣、奧辛卡巴克、安德魯羅拔臣

中場：居迪斯鍾斯、韋拿杜姆、占士米拿

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼

周六大年初二英超頭場，由第3位的李斯特城主場迎戰排名低1位的利物浦，儘管紅軍聯賽錄得兩連敗，但李城剛在周三要應付英足盃賽事，體力上料較紅軍輸蝕，加上對賽往績不及對手，今仗撐利物浦重回勝軌。

李城周三在英足盃更與白禮頓激戰，派出多位正選主力如占美華迪、尼迪迪和泰利文斯等應戰，但最終要靠後備入替的伊恩拿祖一箭定江山晉級，整體球員的休息時間都較紅軍少。

紅軍上仗賽事就是上周主場面對曼城的大戰，球隊近6次聯賽與李城交手錄得5勝1和不敗，近三次造訪皇權球場，都能順利拿下三分，今仗絕對是紅軍反彈大好時機。不過，法賓奴泰華利斯，今仗很大機會因傷缺陣。

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