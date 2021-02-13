上周蘋果星級名家水準極高，3位推介都全中，包括丘建威推介的英超大戰曼城上盤，結果曼城以4:1大勝；牛年第一擊，希望各位都可以延續上周強勢。

丘建威今周繼續推介英超，周日愛華頓主場鬥富咸；丘仔覺得愛華頓接連大戰，周中英足盃也戰至加時才淘汰熱刺晉級，但就有前鋒卡維特利雲在上半場因傷退下火線，此子與中場占士洛迪古斯上陣成疑，以愛華頓進攻極之依賴兩人，加上富咸攻力一般，相信入球數字偏低，所以推介入球細。

「西甲專家」鄭兆聰上周命中貝迪斯鬥巴塞隆拿開大，今周推介星期六比賽，西維爾主場鬥侯爾斯卡，推介西維爾上盤。聰仔覺得周中在西盃勇挫巴塞隆拿的西維爾，在西甲挾七連勝的強勢，迎戰榜尾侯爾斯卡，有力大勝延續連勝走勢，繼續追趕前三強，讓得起一球。

譚拔士上周命中賓福特勝，今周繼續支持這支英冠榜首，賓軍周日回師主場，面對班士利；譚拔士覺得由丹麥籍領隊法蘭克領軍的賓福特已23場不敗，年輕前鋒艾雲東尼越戰越勇，已累積22個入球，以班士利頹勢難逃大敗，所以推介讓球主客和「主勝」。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

鄭兆聰 星期六45西維爾（上）(1.97)

譚拔士 星期日賓福特勝[-1]（球賽編號及賠率待定）

丘建威 星期日39愛華頓細[2.5]（1.72）

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