周六英超前列大戰，由第3位的李斯特城主場迎戰排名低1位的利物浦，儘管紅軍聯賽錄得兩連敗，但李城剛在周 三要應付英足盃賽事，體力上料較紅軍輸蝕，加上對賽往績不及對手，今仗撐利物浦重回勝軌，作客讓平/半照敲上盤。

利物浦在上輪聯賽於主場以1:4不敵曼城，曾經的晏菲路堡壘已經錄得三連敗。不過紅軍近期作客的表現較好，近2仗面對2支倫敦球隊熱刺和韋斯咸都同以3:1取勝。今仗雖然面對排名第三的李斯特城，但對賽往績上紅軍是一面倒佔優，近6次聯賽交手錄得5勝1和不敗。當中雙方今季在聯賽首循環交手，紅軍主場以3:0大勝李城，此外，紅軍近三次造訪皇權球場，都能順利拿下三分，今仗絕對是紅軍反彈大好時機。法賓奴泰華利斯再次受傷，今場缺陣。

另邊廂，李城近期表現略有不穩，先在聯賽悶和狼隊0:0痛失2分，周三英足盃更與白禮頓激戰，到尾段才靠後備入替的伊恩拿祖一箭定江山晉級，而球隊該仗更派出多位正選主力如占美華迪、尼迪迪和泰利文斯等應戰，休息時間較紅軍少，在中場的爭奪下勢不及對手，撐紅軍上盤。

文：港生

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