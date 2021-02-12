【名家足路】

周中在西盃勇挫巴塞隆拿的西維爾，今日挾七連勝的強勢迎戰榜尾的侯爾斯卡，有力大勝在牛年延續連勝走勢，繼續追趕前三。

賽事馬不停蹄，上周西甲榜首馬德里體育會主場與切爾達踢成2:2，緊隨其後的皇家馬德里、巴塞隆拿及西維爾都贏波，令前列爭標形勢變得稍為緊湊。不過，馬體會領先次席的皇馬5分且踢少2場，形勢仍然大好。至於周中上演的西盃四強首回合，收起奧甘波斯等主力的西維爾主場兩球淨勝巴塞，在盃賽有相當優勢之餘，各項賽事近期已經七連勝，氣勢可說是幾支前列隊中最強。

這支由盧比迪古領軍的歐霸盃盟主，今季開季表現算是平穩，但整體而言是稍遜於上季尾，尤其前線的銳利度，似乎不及上季。前鋒盧克迪莊及奧甘波斯入球數字也遜於上季，幸陣中還有摩洛哥射手安尼斯利。此子近期表現出色，把握近仗對手不算太強的時機，接連交出「士哥」，助球隊在聯賽交出亮麗戰績。西維爾周三收起捷西斯拿華斯及馬高斯阿古拿等，仍無損球隊發揮，此戰返回聯賽對弱旅侯爾斯卡，當然值得看好。

侯爾斯卡作客僅一勝

侯爾斯卡經歷九場不勝後，前仗爆冷作客挫華拉度列反彈，但上場對皇馬又再輸波，可幸表現算是不錯。但球隊聯賽作客至今僅一勝，球隊反擊速度不高，入球能力亦一般，今輪面對氣勢如虹的西軍難望爆冷。

另一場皇馬迎戰華倫西亞，傷兵滿營的皇馬，周中在西甲補賽以兩球擊敗基達菲，在不敵利雲特後取得連勝，相信有助提升球員明日主場對華倫西亞的信心。但球隊整體表現未有大改善，可幸球員態度相當積極，在夏薩特續養傷下，前鋒賓施馬的演出將是皇馬的關鍵。

華倫近期表現開始改善，排名亦隨之回起，只是今季最大問題是前線入球能力太差，中鋒麥斯高美斯開季表現還算可以，但近期完全找不到方法入球。華倫此戰必會先做好防守，對銳氣非強的皇馬有力減少失球，吼入球「細」最適合。另外，皇家蘇斯達作客基達菲也有勝機。

文：鄭兆聰