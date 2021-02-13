武漢肺炎疫情關係，即將重開的歐洲賽有不少賽事都已落實要更改場地進行，最新官方消息證實，熱刺在歐霸盃32強首回合作客奧地利球隊禾夫斯貝加一戰，也會移至匈牙利首都布達佩斯的普斯卡斯體育場上演。

由於奧地利對英國實施入境限制，令這場在今月18日（下周四）進行的首回合比賽無法在禾夫斯貝加的主場上演。熱刺官方證實，如今比賽場地已經移至匈牙利，而開賽時間不變，仍然是英國時間下周四的下午5時55分，即本港時間周五凌晨1時55分。

至於在熱刺主場上演的次回合比賽，暫時未有最新消息。較早前，阿仙奴才因英國政府對葡萄牙實施旅遊禁令，次回合原定在主場舉行的比賽，將改於希臘雅典舉行。

除了熱刺與兵工廠外，其他英超球會如利物浦、曼城、車路士與曼聯今月要迎接的歐洲賽，也統統轉移陣地。

英超球隊歐洲賽場地變更如下：

利物浦

賽事：歐聯16強首回合對RB萊比錫

日期：2月16日

原定比賽場地：紅牛體育場（RB萊比錫主場）

現時比賽場地：普斯卡斯體育場（匈牙利）

曼城

賽事：歐聯16強首回合對慕遜加柏

日期：2月24日

原定比賽場地：普魯士公園（慕遜加柏主場）

現時比賽場地：普斯卡斯體育場（匈牙利）

車路士

賽事：歐聯16強首回合對馬德里體育會

日期：2月23日

原定比賽場地：萬達大都會球場（馬德里體育會主場）

現時比賽場地：布加勒斯國家體育場（羅馬尼亞）

曼聯

賽事：歐霸盃32強首回合對皇家蘇斯達

日期：2月18日

原定比賽場地：阿奴伊達球場（皇家蘇斯達主場）

現時比賽場地：祖雲達斯球場（意大利）

阿仙奴

賽事：歐霸盃32強首回合對賓菲加

日期：2月18日

原定比賽場地：盧斯球場（賓菲加主場）

現時比賽場地：奧林匹高球場（意大利）

賽事：歐霸盃32強次回合對賓菲加

日期：2月25日

原定比賽場地：阿聯酋球場（阿仙奴主場）

現時比賽場地：卡雷斯卡斯基球場（希臘）

熱刺

賽事：歐霸盃32強首回合對禾夫斯貝加

日期：2月18日

原定比賽場地：禾夫斯球場（禾夫斯貝加主場）

現時比賽場地：普斯卡斯體育場（匈牙利）

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