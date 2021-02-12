拿玻里主場迎戰祖雲達斯，兩隊主帥加度素（小圖）與派路於球員時代都曾並肩作戰，為AC米蘭贏盡重要錦標，以及在2006年攜手助意大利再奪世盃冠軍。二人先後走上教練之路，然而目前卻面對不同情況；派路首季執教祖雲達斯，經歷過高低後近期漸入佳境；加度素執教的拿玻里剛於周三意盃四強出局，據悉一旦在今場再有閃失球會便會將他辭退，並且已經物色到接替人選。

派路執練經驗不多，季前突然被任命，接替沙利領軍。派路麾下的祖記在今季於意甲力爭10連霸，但戰績一直不及過去幾年般一枝獨秀，但隨着下半季在幾場重要比賽取勝，加上於盃賽成績亦佳，歐聯已打入16強，剛亦打入意盃決賽，其帥位目前尚算穩陣。

加度素帶領的拿玻里，在上季意甲已未能打入前四名，今季戰績欠穩，距離下屆歐聯入場券越來越遠，據悉球會班主迪羅倫迪斯已經作好準備，一旦拿玻里在今仗不敵祖記，便會將加度素辭退。球會方面亦已有接替人選，首選是曾在2013至2015年執教過該隊的賓尼迪斯，後者早前以疫情及家庭理由已經離開中超大連人，目前屬自由身。其餘人選還有同樣以往擔任過拿玻里主帥的迪施比、伊泰利安奴以及祖歷錫，不過這三人目前都有意甲球隊教練職務在身，或要到季尾才能加盟。

文：何西