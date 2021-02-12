【名家足路】

【對決場次︰史柏斯亞vsＡＣ米蘭】

為自己喺呢個專欄以一哥身份貼波，先向大家講聲抱歉，因為小弟嘅運好似上兩個月已經用晒，今個月頭頭碰着黑咁，家陣喺擂台包緊艇係事實，冇嘢可以呃大家。倒不如你哋聽完我今周貼士，再自行定奪跟我買，定直情要我對家好過。

不過，上周同筋肉人打對台撼德甲波，小弟都係維持喺呢個專欄成日都中嘅氣勢，要多蒙特對面嘅弗賴堡下盤，結果後者真係贏2:1，筋肉人就提議今周不如換吓口味攻意甲波。周六有場由一哥AC米蘭作客「升班馬」史柏斯亞嘅比賽，佢覺得1哥爭3連勝開上盤冇問題，但小弟見史柏斯亞受讓一球，就想博個下盤。

雖然米蘭個勢真係好強，上周主場大勝克羅托內4:0，伊巴謙莫域又省兩粒，成39歲人都好似體能冇問題咁，越踢越有，但米蘭今季唔係未試過對住啲中下游球隊失分。上年12月對住帕爾馬同熱拿亞，都係和波收場。其次，米蘭今季作客多數開讓半/一盤，當然開親呢個盤都係全部贏晒，但今場就開讓一球，而且上盤仲要幾低水，當莊家咁睇好，小弟就覺得要反一反個常理，推介下盤畀大家。

史柏斯亞早前失分都唔少，但上周就竟然作客2:1反勝薩斯索羅，隊波其實一向有啲神經刀，家陣護級又未算穩陣，呢場肯定藉主場之利去到盡。佢哋實而不華、主打士氣波嘅踢法，小弟就幾睇好佢哋可以安全度過今季，而且史柏斯亞今季主場得2場輸多過1球，所以受讓一球下，下盤真係值得一博。

文：盧卡東尼

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。