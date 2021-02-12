不少豪門垂涎已久的RB萊比錫中堅烏柏美卡奴，周五終於落實他的下一站。拜仁慕尼黑體育總監沙利咸美錫證實，他們已成功爭贏利物浦及車路士等對手，會付出這位22歲法國守將與萊比錫合約中達4,250萬歐元（約4億港元）的違約金，在今年夏天將其正式簽下。

剛在周四世冠盃完成6冠霸業的拜仁，翌日即再迎來好消息，與萊比錫就烏柏美卡奴的交易達成共識，沙利咸美錫告訴德國《圖片報》他們已啟動此子合約中4,250萬歐元的買斷條款，並與這位中堅簽下5年合約，將會留效安聯球場至2026年夏天。

「我可以證實一切消息，拜仁也對這宗交易非常高興。我們與烏柏美卡奴及他的經理人之間進行了非常良好、深入和專業的談判，也知道這次與其他球會的競爭非常艱難。烏柏美卡奴是一名22歲的年輕球員，他的質素已經顯露出來，所以經過漫長的談判過程，他的家人和經紀人都確信拜仁是目前最合適他的拍檔。」沙利咸美錫說。

拜仁視烏柏美卡奴為阿拉巴的代替品，後者今夏與球會約滿，離隊在即，或者在這次搶購戰中輸給拜仁的利記與車仔，會積極爭取阿拉巴自由身來投來強化防線。

至於落實今夏轉會拜仁的烏柏美卡奴，未有在RB萊比錫周五主場對奧格斯堡的德甲賽事中披甲。球隊在該仗靠丹尼爾奧莫的12碼及尼干古建功，以2:1擊敗下半場才靠卡利古尼12碼破蛋的對手，全取3分後仍落後榜首的拜仁4分排第2，兼較對方多賽1場。

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