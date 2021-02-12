英格蘭過去出現過不少天才中場，只可惜這些明日之星及後發展平平，未能踢出外界期望的高度。曼城中場菲爾科頓可說是「三獅兵團」新一代明日之星，可謂擁有一切天時地利人和，但能否在足球生涯更上一層樓，仍要視乎這位小伙子的造化。

一直以來，英格蘭都出現過不少耀眼的中場新星，由90年代末期的祖高爾、到千禧年中後期的韋舒亞、以至近年的迪利阿里，每一位出道時都是被外界捧到天上的超新星。不過上述幾位球員似乎都應驗了「小時了了，大未必佳」這句說話，不是因傷病就是越踢越沉。祖高爾的球員生涯要淪落至在美國次級聯賽掛靴；韋舒亞雖僅29歲，但亦已離開了頂級聯賽行列。至於曾是熱刺絕對主力的迪利阿里，今季在球隊的角色亦變得可有可無，更曾被流出性愛片段，愛玩愛蒲，離開熱刺似乎亦是時間問題。

至於菲爾科頓的際遇亦與幾位「師兄」有雷同之處，同樣出道於英超大球會，獲得名帥的指導和球星隊友的薰陶，可說是身處於最理想的成長環境。不過這位年輕人似乎仍未懂得管理自己，去年9月代表英格蘭作客冰島期間，曾經與好友格連活特帶女生上酒店房，被即時踢出大軍名單。幸好英軍領隊修夫基願意給予機會，在11月的國際賽期再次徵召這位藍月中場。

今季雖然仍未完結，不過菲爾科頓的入球數字已經創下個人新高，相信這位年僅20歲的小伙子在哥迪奧拿的栽培下，仍有很大的成長空間。不過科頓能否成為三獅的傳奇，說到底仍要視乎他是否懂得珍惜自己的前途。

文：薰爵