今季打出MVP表現的勇士控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry），周四於主場迎戰魔術的常規賽又有佳作，手感火熱的他全場轟入10個三分球締造紀錄，共拿下40分、8籃板、5助攻和4偷球，全能的表現協助勇士以111:105擊敗魔術，取得兩連勝。

上季只打了5場常規賽的咖喱仔，新季大爆發場均取得30分，排今季得分榜第二位。即使沒有K湯遜（Klay Thompson）幫助，咖喱仔一人領勇士走過順境逆境。三分球繼續停不了的他，整晚射入10記三分，還有一球是於完場時單手隨意拋中，但球證指比賽時間完結入球無效。這已是咖喱仔連續13場單場至少射入4球三分，創下其生涯最佳，也追平夏登（James Harden）的單場至少入4球三分最長紀錄。他職涯亦累積17場單場入10記三分，比名單上2至6位的K湯遜、夏登等加起來的16場還要多。他整個2月平均轟下37.8分，只能用完美兩字形容。勇士下場將在主場迎戰網隊，咖喱仔舊隊友杜蘭特（Kevin Durant、KD）完成隔離可回歸，將倒戈出戰。

咖喱仔大勇，繼續於明星賽投票成為前三得票最高球員。聯盟周四公佈2021年明星賽次輪投票結果，獲得約403萬票的咖喱仔，成為KD及勒邦占士（LeBron James）後唯一取得逾400萬票的球員，也是西岸後場得票最高。占士累積獲437萬票，反壓首階段最高票數的KD成為票王，2人續是2個分岸得票最高的球員。

文：華弟