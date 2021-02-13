周六澳洲網球公開賽女單第三圈，6號種籽捷克美女球手比莉絲高娃以直落兩盤5:7、5:7不敵同胞、25號種籽梅卓娃出局。

前一姐比莉絲高娃今場敗陣，實有點究由自取，全場無壓力下犯錯次數就多達40次。另外，比莉絲高娃第一盤雖以5:7落敗，第二盤一度領先5:0，怎知她之後連敗7局，最後再敗一盤5:7，直落兩盤被梅卓娃淘汰。

因澳洲疫情有升溫迹象，維多利亞州決定封城五日，並禁止球迷入場觀場，球員亦需留在「Bubble」內比賽。勝出的梅卓娃賽後坦言有點不習慣，她說：「沒有觀眾真是有很大分別。其實賽前我還有點興奮，因為自己終可在主要場館和眾多觀眾面前比賽，但可惜現在禁止球迷入場五日，希望之後觀眾可再次入場。」

對於自己擊敗了同胞兼好友比莉絲高娃，梅卓娃坦言心情有點複雜。她說：「我有點不開心，因為我們是好朋友。但是比賽就是這樣，能晉級我當然感開心，我想大家今天都有點緊張。」

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