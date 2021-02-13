祖雲達斯周六意甲會造訪拿玻里，教練派路對昔日戰友加度素傳即將落鑊的消息，深表同情。

拿玻里周三在意大利盃4強遭阿特蘭大淘汰，宣佈衞冕失敗，在賽後記者會上，加度素被問到今場對祖雲達斯的聯賽會否是他保帥位的最後機會時，他淡然回應稱「不知道，要問管理層」。意媒估計只要拿玻里落敗的話，加度素幾可肯定已「冇得留低」。

派路對於這位前AC米蘭隊友如今的處境，表示同情，但強調不會「放水」：「我們工作的一部份，就是盡全力替球隊爭取好成績，但我們也知道每場比賽的重要性，也知道球隊一定會經歷低潮。對於加度素的情況，我感到很抱歉，但我也必須考慮自己的問題，我們也想做到最好，試圖拿下3分。」

祖雲達斯在最近意甲3連勝，而且3仗都力保大門不失，又剛在意盃踢走國際米蘭闖入決賽。派路補充：「我根據對手的踢法來作部署，所以對羅馬及國際米蘭那樣踢，不等於以後的比賽也會這樣，並非每次都用壓迫性的踢法，有時將防線後移打突擊會更有效。」

至於拿玻里連同意盃已經2連敗，假如今場再輸，將會是他們今季第8場的聯賽敗仗，衝上前4也肯定大受打擊。

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