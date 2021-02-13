曼城近期在各項賽事錄得驚人的15連勝，但12碼卻成為了球隊的弱點，曼城近6次12碼竟射次了4次，就連領隊哥迪奧拿亦表示，或真的需要考慮由巴西門將艾達臣摩拉斯主射12碼。

早前曼城作客鬥利物浦時，根度簡射失12碼令球隊錯失開紀錄的機會，幸好球隊最終亦能獲勝，但球隊今季已經先後有奇雲迪布尼、根度簡和史達寧射失12碼，可見球隊未有一個穩健的12碼劊子手，。其實，早在去年艾達臣曾揚言自己是曼城中處理12碼最優秀的球員，但哥帥只允許他在互射12碼階段和練習時主射。

艾達臣曾表示曾攻入131死球的聖保羅門將羅渣里奧啟發了他，他在巴乙效力時曾主理12碼和罰球，他表示：「我沒有練太多罰球，我主要是練12碼，雖然我在巴乙時有射過罰球。我是曼城最好的12碼劊子手，但他們不選擇我。當然最重要是球隊入球和贏下比賽。」

近期哥帥亦就球隊12碼命中率低一事回應：「這絕對是一個問題，重要的賽事下，我們不可以錯失機會。我下次可能會考慮由艾達臣主射。」看來，哥帥今次表示艾達臣可能成為球隊的12碼劊子手不是開玩笑。

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