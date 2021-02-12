正爭取破紀錄九奪澳洲網球公開賽男單冠軍的祖高域，周五在第三圈打足五盤後，以7:6（7:1）、6:4、3:6、4:6、6:2擊敗美國的費斯晉級。不過，這位頭號種籽在比賽中途拉傷右邊腹肌，他亦承認未必可以趕及復元，在16強出戰加拿大的華奧歷。

祖高域先贏兩盤後，於第三盤初段受傷，需要叫醫療暫停暫受治理。他在比賽重開後的表現大受影響，可幸在第五盤終於尋回節奏，再贏一盤6:2鎖定勝局。

「這絕對是我生命中其中一場最特別的勝利，不管是在哪一圈比賽，遇上任何對手，在這種情況成功過關，都是我永遠也會記得的事情。」祖高域說。

這位33歲塞爾維亞球星又承認，目前離下一仗只得不足兩日時間，他也不知道自己能否趕及傷癒出戰。「到目前為止，只能肯定是肌肉撕裂，我不知道能否在少於兩日的時間內康復。我不知道，不知道自己下仗能否出場。」

值得一提的是，由於武漢肺炎疫情再度惡化，墨爾本宣佈由周六凌晨零時開始「封城」五天，為配合防疫政策，賽會早已表明所有現場觀眾要在周五晚上11時30分前離場，不過由於球賽當時還未結束，只打到第四盤初段，結果惹來部份球迷的噓聲。在封城令生效的五日，澳網仍會繼續進行，但就不會開放贏觀眾入場。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！