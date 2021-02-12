德甲班霸拜仁慕尼黑踏入牛年後隨即有盃落袋，周四在世冠盃決賽對中北美洲冠軍盃盟主堤格雷斯，靠VAR推翻旁證判決，由後衞班捷文柏華特一箭定江山小勝1:0，正式加冕成六冠王，成為繼2009年西甲豪門巴塞隆拿後，另一支在單一年度內囊括所有國內及可奪歐洲賽錦標的球隊。

文：王杰

其實拜仁這次出戰世冠盃的卡塔爾之旅好事多磨，原定去年12月舉行的世冠盃因疫情延期3個月，周三又有中堅謝路美保定因前女友過身被迫離開大軍，直至賽前數小時，又有湯馬士梅拿確診武漢肺炎避戰（見附表）。

費歷克平均11場奪1盃

不過作為德甲班霸，拜仁未受這些負面消息影響，對堤格雷斯依然佔盡上風。雖然18分鐘甘美治的一腳遠射破網，不過就因門前的射手羅拔利雲度夫斯基干擾門將視線，因此入球無效。

拜仁要在59分鐘才打破僵局，甘美治長傳入禁區找到羅拔仔，後者在門將出迎前頭槌二傳予柏華特射入空門，當時旁證舉旗示意羅拔仔越位，不過經VAR判決後改判入球有效，最終拜仁靠這入球小勝對手。不過這個致勝入球仍有爭議，前德國球證甘賀化就認為VAR只專注觀察羅拔仔是否越位，反而慢鏡顯示出羅拔仔接應甘美治傳球時，皮球其實打在這位波蘭前鋒的左前臂，不過VAR就看漏了這個嫌疑手球。

雖然拜仁在世冠盃決賽的入球有爭議，不過仍無阻這支德甲球隊將獎盃捧走，除球員居功至偉，教練費歷克的功勞亦不少，這位德國教頭由當初看守主帥轉正後，執教球隊踢了68場比賽，就已帶領球隊完成六冠王壯舉，平均11場就贏下1座獎盃。費歷克執教的68場比賽，拜仁取得58勝5和5負。

哥帥拍片祝賀兼下戰書

另外，在拜仁成為繼巴塞後另一支六冠王球隊後，前帥哥迪奧拿亦隨即拍片恭賀前東家，這位在2009年領巴塞成為6冠王的現任曼城領隊，更在片中向拜仁「下戰書」：「熱烈恭喜拜仁創造偉大成就，我為你們驕傲。不過我要和費歷克說，你們是第2支贏得6冠的球隊，之前是巴塞隆拿。或許我可以致電美斯及他的隊友，我們來場爭逐第七冠的比賽，如何？」

同日舉行的季軍戰，埃及的艾阿里與巴甲的彭美拉斯在90分鐘悶和0:0，不過艾阿里於互射12碼階段贏3:2，成為今屆賽事的季軍。