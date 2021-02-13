周六澳洲網球公開賽女單第三圈，東道主球手暨一姐芭迪順利以盤數2:0，擊敗俄羅斯球手阿歷珊杜芙晉級，與5號種籽施維杜蓮娜雙雙闖入第四圈。男單方面，希臘新星薛斯柏斯第三圈極速過關，只花約個半小時就以盤數3:0淘汰瑞典球手米高耶馬。

在夜場出戰的一姐芭迪，今場面對29號種籽的俄羅斯球手阿歷珊杜芙，未受到太大考驗，她迫使對手全場錄得30次無壓力下犯錯，她個人的第一發球得分率亦高達76%，最後只花1小時20分鐘，就直落兩盤以6:2、6:4淘汰阿歷珊杜芙晉級，她與同日以6:4、6:0大勝哈薩克球手普丁絲娃的施維杜蓮娜，雙雙打入第四圈。周六是澳網開鑼後，首天因維多利亞洲就疫情回升封城而閉門作賽，芭迪賽後卻形容很享受球場的寧靜：「是有點奇怪，但我很享受擊球的聲音，就像我們在練習時聽到的聲音，我很喜歡。」

男單方面，5號種籽薛斯柏斯面對世界排名低至95位的米高耶馬，可謂贏得非常輕鬆，他在三盤內12次打破對方發球局，全場打出9個Ace球，更令對手有多達36次無壓力下犯錯，只花1小時34分鐘就以6:4、6:1、6:1擊敗對手，打入第四圈。同日4號種籽梅韋迪夫則贏得不容易，他在先下兩城後，被塞爾維亞球手卡積洛域連追兩盤扳平，二人苦戰五盤、打足超過3小時後，才由梅韋迪夫贏盤數3:2晉級。

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